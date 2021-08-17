Подруга Льяича сорвала трансфер игрока в «Спартак»

Полузащитник стамбульского «Бешикташа» Адем Льяич отстранен от тренировок с командой, сообщает Fotospot.

По информации источника, руководство действующих чемпионов Турции приняло такое решение из-за нежелания игрока переходить в клуб Российской премьер-лиги (РПЛ).

На прошлой неделе агент игрока провел встречу с представителями московского «Спартака», в ходе которой была достигнута договоренность об арендном соглашении, однако подруга Льяича категорически отказалась переезжать в российскую столицу.

Напомним, что в прошлом сезоне турецкой Суперлиги Льяич провел 22 игры и забил два мяча.

Ранее сообщалось, что петербургский «Зенит» не будет отдавать форварда Артема Дзюбу в аренду в другой клуб.