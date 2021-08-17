Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Черданцев упрекнул тренерский штаб Черчесова в отсутствии замены Акинфееву 01:59
Начальник охраны Ельцина рассказал подробности об «августовском путче» 01:59
Роскосмос привлечет частников к мониторингу угроз из космоса 01:55
Боба Дилана обвинили в изнасиловании девочки в 1965 году 01:47
Участника Лиги чемпионов исключили из Кубка Германии за лишнюю замену 01:46
Пентагон: Талибы* не пытаются атаковать американских военных 01:31
Тимановская оценила итоги своего первого забега после скандала на ОИ-2020 01:25
Число погибших при землетрясении на Гаити увеличилось 01:22
США направят дополнительные силы для защиты аэропорта Кабула 01:08
Суд заочно арестовал руководителя ОПГ по делу о квартирных аферах... 00:59
Бесплатная ставка 1000 р.

Подруга Льяича сорвала трансфер игрока в «Спартак»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
РИА Новости

Полузащитник стамбульского «Бешикташа» Адем Льяич отстранен от тренировок с командой, сообщает Fotospot.

По информации источника, руководство действующих чемпионов Турции приняло такое решение из-за нежелания игрока переходить в клуб Российской премьер-лиги (РПЛ).

На прошлой неделе агент игрока провел встречу с представителями московского «Спартака», в ходе которой была достигнута договоренность об арендном соглашении, однако подруга Льяича категорически отказалась переезжать в российскую столицу.

Напомним, что в прошлом сезоне турецкой Суперлиги Льяич провел 22 игры и забил два мяча.

Ранее сообщалось, что петербургский «Зенит» не будет отдавать форварда Артема Дзюбу в аренду в другой клуб.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
«Это не наша война». Президент США — о ситуации в Афганистане
Байден: США покинули Афганистан, чтобы не допустить эскалации конфликта
«Популяризация в обществе антикоррупционных стандартов»
Путин утвердил план противодействия коррупции на 2021-2024 годы
«Я не знаю, как покинуть свою страну»
Жители Афганистана — о жизни при «Талибане*», эмиграции и коррупции
Обама отключил комментарии в Instagram из-за критики на фоне ситуации Афганистане
Цены на продукты на Украине рекордно взлетели
МЧС не подтвердило информацию о взрыве в Екатеринбурге
Опубликованы спутниковые снимки хаоса в аэропорту Кабула
Новости и материалы
Черданцев упрекнул тренерский штаб Черчесова в отсутствии замены Акинфееву
Начальник охраны Ельцина рассказал подробности об «августовском путче»
Роскосмос привлечет частников к мониторингу угроз из космоса
Боба Дилана обвинили в изнасиловании девочки в 1965 году
Участника Лиги чемпионов исключили из Кубка Германии за лишнюю замену
Пентагон: Талибы* не пытаются атаковать американских военных
Тимановская оценила итоги своего первого забега после скандала на ОИ-2020
Число погибших при землетрясении на Гаити увеличилось
США направят дополнительные силы для защиты аэропорта Кабула
Суд заочно арестовал руководителя ОПГ по делу о квартирных аферах с убийствами
США будут сохранять присутствие своих представителей и военных в аэропорту Кабула
Карпин заявил, что смотрит биатлон под комментарии Губерниева
В Узбекистане рассказали, как появилась информация о столкнувшихся в небе самолетах
Карпин выключает звук во время просмотра футбола на «Матч ТВ»
Госдеп допустил возможность сотрудничества США с новыми властями Афганистана
Эрмитаж направил Линдеманну претензии о нарушениях при использовании изображений музея
Стала известна судьба Дзюбы в «Зените»
Байден: армия США не должна ввязываться в «вечные» гражданские войны за рубежом
Все новости
Новая жизнь без Дзюбы: как будет играть сборная при Карпине
Дзюба не попал в состав сборной России по футболу на матчи отбора к ЧМ
Интриги и расклады: как Россия идет на выборы
Названы результаты жеребьевки по местам партий в избирательном бюллетене
«В России бы от него не отказались». Режиссер — о бойкоте Джонни Деппа в Голливуде
Режиссер «Пищеблока» оценил шансы Деппа на работу в Голливуде после скандала с Херд
Надоела реклама и фальшивая картинка: крупные блогеры оказались никому не нужны
Самыми влиятельными пользователями сети назвали «настоящих инфлюенсеров»
«Измена жены нанесла ему травму»: Пашаев — об отношении Соловьева к азербайджанцам
Пашаев предложил Соловьеву «сходить ко врачу» после заявления об изменах его жены
Школьников вернут за парты
В Минпросвещения пообещали начать учебный год без дистанционки
Россияне все реже меняют машины
Треть россиян ездят на одном автомобиле по 6-10 лет
«Будут ли сравнивать с горой фекалий? Будут, но с иронией»
Архитектор, урбанист и Максим Галкин — о скульптуре «Большая глина № 4» на Болотной набережной
Жара может побить рекорд. Москвичей предупредили о желтом уровне погодной опасности
В Гидрометцентре сообщили, что 17 августа в Москве ожидается до 32 градусов тепла
«Поднять шумиху в соцсетях». На службу гаишникам пришли дроны
Зачем ГИБДД использует беспилотники — и кому они принадлежат
«Важно выяснить, кто ему звонил и зачем»
Эксперты считают, что дело о смерти мэра Кривого Рога станет «висяком»
«Остановим любого». Кадыров прокомментировал захват Кабула талибами*
Глава Чечни призвал союзников РФ укреплять границы с Афганистаном и готовиться к худшему
Что происходит в Кабуле при «Талибане»*
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях