Тимановская оценила итоги своего первого забега после скандала на ОИ-2020

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская оценила итоги своего первого забега на турнире Вецлава Маняка. Ее слова передает TVP Sport.

«Скажу, что для меня было важно просто приехать сюда и пробежать. Но бежать было довольно тяжело, потому что я была без тренировок около трех недель, что не очень хорошо для спринтера.

Но главное, что я здесь, что я могу бежать, и надеюсь, что продолжу это делать в будущем», — сказала Тимановская.

Напомним, на летних Олимпийских играх — 2020 Тимановская в Instagram раскритиковала решение белорусских тренеров, которые без ее ведома внесли ее в заявку на эстафету 4х400 метров. После спортсменка заявила, что ее сняли с забега и пытались насильно вернуть в Минск. Как сообщили в НОК Белоруссии, возвращение спортсменки на родину вызвано «эмоционально-психологическим состоянием».

Тимановская заявила о намерении просить убежище в Европе. Кроме того, спортсменка в соцсетях обратилась к МОК с просьбой вмешаться в ситуацию и оказать ей помощь. По словам Тимановской, на нее было оказано давление, ее пытались вывезти из Японии без ее согласия. 4 августа она прилетела в Польшу.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии умолчали о результате Кристины Тимановской на Мемориале Вецлава Маняка.