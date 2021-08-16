Экс-игрок сборной СССР — о Соболеве и Дзюбе: они оба неповоротливые

Экс-игрок сборной СССР Владимир Пономарев прокомментировал невызов форварда московского «Спартака» Александра Соболева и нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы на сентябрьские матчи национальной команды России, передает Rusfootball.

«То, что Карпин не вызвал Дзюбу и Соболева, это правильно. Я одобряю это дело. Они оба неповоротливые. Играть на столба — это уже прошлое, так уже никто в мире не играет. Играют так, как играл «Локомотив» с «Зенитом», на хороших скоростях. С хорошей обводкой, с хорошей техникой. А Дзюба так бежать не умеет. И Соболев тоже», — сказал Пономарев.

1 сентября Россия проведет матч против сборной Хорватии, 4 сентября россияне встретятся с Кипром, а 7 сентября подопечные Валерия Карпина сыграют с Мальтой.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин высказался о невызове Артема Дзюбы в национальную команду на сентябрьские матчи.