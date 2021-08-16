Карпин — о невызове Дзюбы в сборную: это посыл ко всем футболистам

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин высказался о невызове Артема Дзюбы в национальную команду на сентябрьские матчи.

«Это посыл ко всем футболистам. Для начала надо играть в клубе – и хорошо играть. Можно играть, но плохо. Для начала – играть в клубе, и желательно хорошо. Последний матч он вообще не играл», — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

Ранее появилась информация, что «Зенит» ищет варианты, чтобы отдать в аренду Дзюбу, так как между игроком и главным тренером петербургской команды Сергеем Семаком существует конфликт. Наставник не доволен поведением футболиста в команде. Отмечалось, что «Рубин» является одним из претендентов на игрока.

В матче четвертого тура РПЛ против «Локомотива» Дзюба не попал в стартовый состав петербургской команды. Нападающий вышел на замену за две минуты до окончания основного времени встречи. Семак объяснил это тем, что форвард находится в неоптимальной физической форме.

Дзюба выступает за петербургский клуб с 2015 года. В составе команды он стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка страны и четырехкратным победителем Суперкубка России. За 157 матчей в майке «Зенита» форвард забил 74 мяча.