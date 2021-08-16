Кафельников назвал закономерным невызов Дзюбы в сборную России

Экс-теннисист Евгений Кафельников прокомментировал отсутствие форварда петербургского «Зенита» Артема Дзюбы в заявке сборной России на сентябрьские матчи, передает «Спорт-Экспресс».

«Я не удивлен, что Карпин не вызывал Дзюбу в сборную. Закономерно. Как говорится, дорогу молодым», — сказал Кафельников.

Ранее появилась информация, что «Зенит» ищет варианты , чтобы отдать в аренду Дзюбу, так как между игроком и главным тренером петербургской команды Сергеем Семаком существует конфликт. Наставник не доволен поведением футболиста в команде. Отмечалось, что «Рубин» является одним из претендентов на игрока.

В матче четвертого тура РПЛ против «Локомотива» Дзюба не попал в стартовый состав петербургской команды. Нападающий вышел на замену за две минуты до окончания основного времени встречи. Семак объяснил это тем, что форвард находится в неоптимальной физической форме.

Дзюба выступает за петербургский клуб с 2015 года. В составе команды он стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка страны и четырехкратным победителем Суперкубка России. За 157 матчей в майке «Зенита» форвард забил 74 мяча.

За сборную России нападающий сыграл в 41 матче, в которых забил 27 голов и отдал десять голевых передач.