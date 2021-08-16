В Токио задержали грузинского паралимпийца по делу о нападении на охранника отеля

Грузинский дзюдоист, который приехал в Токио для участия в Паралимпийских играх, избил охранника японской гостиницы. Его задержала полиция. Об этом сообщает Kyodo. Имя паралимпийца не называется.

По информации источника, дзюдоист толкнул 60-летнего охранника, в результате чего тот получил перелом ребра.

Инцидент произошел после того, как работник отеля сделал замечание группе грузинских спортсменов, которые шумели, распивая спиртные напитки.

Дзюдоист находился на карантине, так как у одного из членов команды был обнаружен коронавирус.

Летняя Паралимпиада-2020 пройдет в Токио с 24 августа по 5 сентября 2021 года. Российскую делегацию представят 242 спортсмена, которые будут соревноваться в 19 видах спорта. Летние Паралимпийские игры проводятся с 1960 года, а зимние — с 1976 года.

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