Экс-гендиректор «Спартака»: венгры бились за свою страну, а у нас — ничего, потому что сытые

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Юрий Первак высказался о высоких зарплатах российских футболистов.

«Частных клубов осталось лишь два — «Спартак» да «Краснодар». Да и те не показывают образцов управления. В остальных клубах — полностью государевы деньги или какое-то участие государства.

Отсюда и большие зарплаты отечественных игроков. Вот и обсуждаем — то ли потолок зарплат ввести, то ли лимит убрать. Пусть едут за границу. Хоть в чешский чемпионат, хоть в венгерский — посмотрите, что творят их сборные, какая у кого-то игра, у кого-то, по крайней мере, самоотдача! Как те же венгры бились за свою страну! А у нас — ничего. Потому что сытые», — приводит слова Первака «СЭ».

Сборная Венгрии на минувшем чемпионате Европы — 2020 заняла в своей группе последнее место после поражения от Португалии (0:3) и двух ничьих с Францией (1:1) и Германией (2:2).

Чехи на Евро дошли четвертьфинала, где проиграли сборной Дании (1:2).

Российская команда заняла в своем квартете четвертое место после двух крупных поражений от Бельгии и Дании, а также победы с минимальным счетом над финнами (1:0).

Ранее сообщалось, что Российский футбольный союз (РФС) разослал клубам Российской премьер-лиги (РПЛ) проект реформ турнира, сообщает Daily Storm со ссылкой на источник.