Наумов раскритиковал арбитра матча «Локомотив» — «Зенит»

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов оценил работу арбитра Сергея Карасева в матче четвертого тура чемпионата России между «железнодорожниками» и петербургским «Зенитом».

«Такого уровня арбитр не может допускать такие ошибки. В случае со вторым пенальти он вообще стоял рядом, в трех метрах. Ерохин сбивал Жемалетдинова, и было видно, что это в штрафной площади. Я не понял, почему Карасев не свистнул, он же все видел. И несколько ошибок касалось Кузяева. Безусловно, в первом тайме был фол на Живоглядове, который заслуживал желтой карточки. Я считаю, что это ошибки Карасева, который он не имеет права допускать. Тем более, мы его хвалим, в Европе он неплохо отсудил. Но эти ошибки были, это надо признавать», — сказал Наумов «Газете.Ru».

Встреча между «Зенитом» и «Локомотивом», прошедшая в Москве на «РЖД Арене», завершилась со счетом 1:1. В составе гостей отличился Алексей Сутормин. У хозяев мяч забил Федор Смолов.

В концовке первого тайма полузащитник сине-бело-голубых Далер Кузяев грубо сфолил на Жемалетдинове, однако Карасев не стал показывать футболисту вторую желтую карточку. В начале второй половины игры хавбек был удален с поля.

Ранее Наумов высказался о результате матча четвертого тура чемпионата России между «железнодорожниками» и петербургским «Зенитом».