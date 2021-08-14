Министр спорта Подмосковья объяснил, почему он против отмены лимита на легионеров в РПЛ

Министр спорта Подмосковья Роман Терюшков считает, что лимит на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ) необходимо оставить.

«Моя позиция по лимиту не изменилась. Помню сборную СССР, в которой ни одного легионера не было в принципе – два раза выиграли Олимпиаду, ЧЕ-1960. Советские футболисты не ставили себе задачу выхода из группы — они выходили и боролись за медали. Легионеры, которые приезжают сюда, лишь мешают развитию отечественной системы футбола», — передает слова Терюшкова Sport24.

13 июля Российский футбольный союз (РФС) представил четыре варианта реформирования системы российского футбола, которые были разработаны при участии нидерландской компании Hypercube, которая, согласно статистике, привела к росту посещаемости матчей и увеличению конкурентной борьбы в бельгийском и голландском чемпионатах. Также Hypercube разработала новый формат Лиги чемпионов.

Ранее бывший тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела поделился мыслями о возможной отмене лимита не легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).