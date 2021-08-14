Участник Олимпиады в Токио стал жертвой нападения

Участник токийской Олимпиады ирландский тхэквондист Джек Вулли попал в больницу после нападения, передает Mirror.

Спортсмен вернулся из столицы Японии в Ирландию. В день нападения он отдыхал с друзьями. Вулли отметил, что на них напала «группа наркоманов». Ему наложили швы на лицо. Ирландцу может потребоваться пластическая операция.

В 1/16 финала Игр Вулли уступил аргентинцу Лукасу Гусману.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлилась до 8 августа. Соревнования прошли в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступала под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения звучал фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее стали известны размеры вознаграждений за призовые места для российских спортсменов на Олимпийских играх — 2020 в Токио.

За золотые медали спортсмены получат по 4 млн рублей, за серебро — 2,5 млн, за бронзу — 1,7 млн.