Деменко — о победе «Спартака» над «Уралом»: красно-белым уже нечего было терять

Экс-игрок московского «Спартака» Максим Деменко высказался о победе красно-белых над екатеринбургским «Уралом» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Спартак», конечно, сейчас посильнее «Урала», но это не показатель. Мы же видели, сколько «Урал» мог забить. И открыть счет, и потом моменты были. «Спартаку» уже нечего было терять, проиграй они в этом матче или даже сыграй вничью, было бы совсем все печально. Не зря же скандировали болельщики все эти вещи. Результата нет, а игра пока очень тяжелая. Но победа очень важна для ребят, прежде всего психологически. Давление сильное сейчас на команду, особенно после вылета из Лиги чемпионов. Но, повторюсь, при всем уважении к «Уралу», сейчас это не соперник для «Спартака», — сказал Деменко в интервью «Газете.Ru».

Красно-белые победили со счетом 1:0. Единственный мяч забил Роман Зобнин. Он отличился на 27 минуте.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Ранее наставник московского «Спартака» Руй Витория прокомментировал критику в адрес игроков и руководства клуба во время матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против екатеринбургского «Урала».