Депутат о проведении Олимпиады-2036 в России: это не траты, а инвестиции

Депутат Государственной думы России Дмитрий Свищев выразил мнение, что возможное проведение в стране Олимпийских игр — 2036 является не только дополнительными тратами.

«Проведение Олимпийских игр — не траты, а инвестиции. Россия — богатая страна, и она должна направлять средства в регионы благодаря таким глобальным проектам. И Олимпиада станет мощнейшим драйвером», — цитирует депутата RT.

На прошедших Олимпийских играх — 2020 российские спортсмены завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлилась до 8 августа. Соревнования прошли в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступала под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения звучал фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

В соревнованиях участвовали 205 национальных олимпийских комитетов. Всего в программе Игр-2020 было представлено 33 вида спорта, в которых разыграно 339 комплектов медалей. Из-за пандемии коронавируса Олимпийские игры в Токио были перенесены на год, сохранив при этом индексацию «2020». Церемония закрытия Олимпиады, как и большинство соревнований, прошла без зрителей.

Ранее олимпийская чемпионка Игр-2020 российская легкоатлетка Мария Ласицкене высказалась о критике, которой подверглась у себя на родине бронзовый призер Олимпийских игр в прыжках в высоту украинка Ярослава Магучих после совместной фотографии с россиянкой.