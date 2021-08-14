Защитник «Локомотива»: покинул ЦСКА из-за Березуцкого

Бывший защитник ЦСКА Наир Тикнизян прокомментировал свой переход в московский «Локомотив».

«Ивица Олич и Виктор Гончаренко по-разному смотрели на футбольные вещи. Олич смотрит еще с игровых позиций, а Виктор Михайлович – уже с большим стажем. Мне подход хорвата нравился тем, что мне было удобнее играть в его футбол европейского стиля – прессинг, высокие фланги, игра в атаку. Удивился, что его убрали... Не то, чтобы убрали, насколько я знаю, с ним разошлись во взглядах на будущее.

Мы с Оличем провели шесть игр, три из них выиграли. Мы понимали его требования, и игра была интересная со стороны. Что касается Алексея Березуцкого, то не мне оценивать его уровень. Я застал его как футболиста, еще тренировался с ним. У Олича, Гончаренко и Березуцкого разные взгляды на футбол.

Если про Ивицу Олича я мог сказать, что мне нравится манера его игры, то про Березуцкого я так сказать не мог. Где-то я его не понимал, и это стало причиной того, что я решил уйти, оставшись со всеми в хороших отношениях. Он меня просто не увидел в составе, я по ходу сборов понял, что вряд ли буду играть», – сказал футболист на YouTube-канале «Макарикс».

Напомним, что трансфер 22-летнего футболиста состоялся 4 августа. Защитник провел 43 матча за армейский клуб и забил 2 гола, отдав 3 голевые передачи.

Ранее Йошко Влашич, отец футболиста ЦСКА Николы Влашича, рассказал о желании сына уйти из армейского клуба.