Кафельников о зарплате Соболева: за свою игру он должен получать в десять раз меньше

Олимпийский чемпион по теннису в мужском одиночном разряде и болельщик московского «Спартака» Евгений Кафельников высказался о зарплате нападающего Александра Соболева по новому контракту с красно-белыми.

Согласно новым условиям футболист будет зарабатывать €2 млн. Также игрок национальной сборной России получил подписной бонус в размере €1 млн.

«Соболеву дали очень большую зарплату. За то, как он играет, он максимум должен получать 200-250 тысяч евро в год», – приводит слова Кафельникова «СЭ».

В сезоне 2020/21 Соболев сыграл 22 матча в Российской премьер-лиге (РПЛ), забил 14 мячей и сделал пять результативных передач.

В новом сезоне, под руководством нового главного тренера Руя Витории «Спартак» потерпел четыре поражения в пяти матчах. Красно-белые дважды проиграли «Бенфике» (0:2, 0:2) в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов, а также уступили казанскому «Рубину» (0:1) и «Нижнему Новгороду» (1:2) в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Ранее сообщалось, что российский тренер Валерий Непомнящий высказался о вылете московского «Спартака» из Лиги чемпионов.