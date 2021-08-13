УЕФА предложит ввести потолок зарплат и налог на роскошь

УЕФА в сентябре опубликует предложения, касающиеся отмены финансового фэйр-плей, сообщает Daily Mail со ссылкой на The Times. Также на Саммите обсудят меры, исключающие создание Суперлиги Европы.

Вместо ФФП будет предложено ввести потолок зарплат, а для тех, кто будет его превышать, – налог на роскошь. Клубы, выступающие в еврокубках, будут иметь право тратить на зарплаты не более 70% от общего объема полученных средств.

Те команды, показатели которых не будут соответствовать данному лимиту, должны будут платить налог. Если потолок будет превышен ими на 20% и менее, клуб будет обязан заплатить сумму, эквивалентную сумме перерасхода. Если потолок будет превышен более чем на 20%, придется выплатить в полтора-два раза больше суммы перерасхода.

Финансовый фэйр-плей (FFP) был учрежден УЕФА, чтобы удостовериться, что футбольные клубы не тратят больше, чем они заработали, и, таким образом, предотвратить их попадание в финансовые проблемы, которые могут поставить под угрозу их долгосрочное выживание.

Внедрение ФФП состоялось в начале сезона 2011-12.

Ранее стало известно, что ФИФА тестирует правила с временными удалениями и двумя таймами по 30 минут.