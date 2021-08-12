«Челси» объявил о возвращении Лукаку, предполагаемая стоимость трансфера — €115 млн

«Челси» на официальном сайте объявил о переходе нападающего «Интера» Ромелу Лукаку. В Instagram клуба выложен видеоролик, посвященный первому периоду пребывания форварда в лондонском клубе.

«Добро пожаловать домой, Ромелу Лукаку!» — говорится в сообщении «Челси».

28-летний бельгиец подписал с лондонцами пятилетний контракт. По данным СМИ, сумма сделки составила €115 млн.

Лукаку уже выступал за «Челси», перейдя из «Андерлехта» накануне старта сезона-2011/12. В составе лондонского клуба нападающий провел 15 матчей во всех турнирах и отличился результативной передачей. Для получения постоянной игровой практики бельгиец решил покинуть «Стэмфорд Бридж» и 10 августа 2012 года Лукаку отправился в аренду в клуб «Вест Бромвич Альбион», в котором он провел сезон 2012/13.

Далее была аренда в «Эвертон», а 30 июля 2014 года клуб объявил о трансфере Лукаку. Бельгиец подписал контракт на пять лет. Сумма сделки составила £28 млн, что стало рекордным трансфером «Эвертона».

В прошлом сезоне Лукаку стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии и выиграл Серию А вместе с «Интером».

Ранее сообщалось, что экс-тренер сборной России поставил Булыкина в один ряд с Левандовским и Лукаку.