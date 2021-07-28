Экс-тренер сборной России поставил Булыкина в один ряд с Левандовски и Лукаку

Бывший тренер сборной России Георгий Ярцев сравнил экс-форварда Дмитрия Булыкина с такими нападающими, как Роберт Левандовски, Ромелу Лукаку и Артем Дзюба.

«Форварды типа Булыкина сейчас нужны. Если посмотреть прошедший чемпионат Европы, то Лукаку, Левандовски, Дзюба — это те игроки атаки, которые очень ценятся, они на виду, на слуху. В эту когорту я бы ставил и Булыкина, потому что форварды такого плана, умеющие задержать мяч, сыграть на партнера, сыграть по заданию — всегда в цене. Несгибаемый боец, который ни при каких обстоятельствах не опускал руки», — приводит слова специалиста официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).

Дмитрий Булыкин выступал в таких клубах, как московские «Локомотив» и «Динамо», леверкузенский «Байер 04», «Андерлехт» и «Аякс». Из «Андерлехта» он дважды отдавался в аренду, в «Фортуну» из Дюссельдорфа и в «АДО Ден Хааг». Сыграл за национальную сборную России 15 матчей, забил 7 мячей. Участник чемпионата Европы — 2004.

Ранее известный украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что Россия, ЮАР и Катар купили чемпионаты мира по футболу.