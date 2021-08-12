Акинфеев — самый преданный футболист Европы

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев возглавляет список из действующих игроков топ-10 лиг Европы, которые выступают наиболее продолжительное время в одном клубе, сообщает Twitter красно-синих.

Вратарь армейцев находится в составе команды уже 18 лет.

Ранее сообщалось, что тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов ответил на вопрос о возвращении Игоря Акинфеева в национальную команду.

Акинфеев выступает за столичный клуб с 2003 года. Он стал шестикратным чемпионом России, шестикратным обладателем национального Кубка, а также вратарь брал Кубок УЕФА. В 2008 году вратарь стал бронзовым призером чемпионата Европы.