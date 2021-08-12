Акинфеев — самый преданный футболист Европы

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев возглавляет список из действующих игроков топ-10 лиг Европы, которые выступают наиболее продолжительное время в одном клубе, сообщает Twitter красно-синих.
Вратарь армейцев находится в составе команды уже 18 лет.
Ранее сообщалось, что тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов ответил на вопрос о возвращении Игоря Акинфеева в национальную команду.
Акинфеев выступает за столичный клуб с 2003 года. Он стал шестикратным чемпионом России, шестикратным обладателем национального Кубка, а также вратарь брал Кубок УЕФА. В 2008 году вратарь стал бронзовым призером чемпионата Европы.
Игорь Акинфеев – самый преданный игрок европейского футбола (среди всех действующих игроков ТОП-10 лиг)! ����— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) August 11, 2021
Наш капитан играет за #ЦСКА уже 18 лет, 7 месяцев и 10 дней. ���� pic.twitter.com/v5iGBx13bU