Премиальные российских призеров Игр оказались меньше, чем у казахстанцев и украинцев

Российские спортсмены получат в разы меньше премиальных по сравнению с украинцами и казахстанцами за медали с Олимпиады — 2020, сообщает «Комсомольская правда».

Казахстанские спортсмены получат за золотые медали $50 тыс., что почти в 3 раза больше, чем россияне, за серебро — $150 тыс., а за бронзу — $75 тыс. Казахстан является лидером по этому показателю среди всех постсоветских стран.

Украинская бронзовая медаль ($55 тыс.) оценивается дороже, чем российское золото ($54 тыс.). Чемпионы Игр из Украины получат $125 тыс., серебряные призеры — $80 тыс.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлилась до 8 августа. Соревнования прошли в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступала под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения звучал фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее депутат Госдумы, глава Федерации керлинга России Дмитрий Свищев отреагировал на публикацию в норвежском издании Dagbladet под заголовком «Россия смеется над наказанием».