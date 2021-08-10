В Совфеде обвинили украинцев в русофобии из-за травли легкоатлетки Магучих

Член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков высказался о критике в адрес украинской прыгуньи в высоту Ярославы Магучих из-за фотографии с олимпийской чемпионкой из России Марией Ласицкене.

«Я думаю, что украинское общество больное в целом. Они заболели в 1991 году, и болезнь эта нарастает. Эта болезнь сначала называлась «русофобия», а сейчас — «русоненавистничество». Ей болеет вся украинская верхушка. Они уже открытым текстом говорят, что спорт не может быть вне политики, что спорт и политика — это одно и то же. И вот эта политика — это то, что мы видим с Магучих», — цитирует Цекова News.ru.

Ласицкене и Магучих сделали совместную фотографию после соревнований в прыжках в высоту на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио. Чемпионка Игр-2020 была с флагом Олимпийского комитета России, а завоевавшая бронзу Магучих — с флагом Украины.

После снимка украинскую легкоатлетку затравили в соцсетях, а в министерстве обороны страны заявили о намерении провести беседу с Магучих.

Ранее журналист Владимир Соловьев предложил Магучих переехать в Россию.