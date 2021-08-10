Тихонов опроверг факт жесткого заявления ассоциации гимнастики Белоруссии

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов опроверг факт оскорбительного заявления ассоциации художественной гимнастики Белоруссии, опубликованное на странице организации в Facebook. Об этом сообщает «СЭ».

По его словам, никто из представителей ассоциации не делал никаких комментариев.

«Не нужно, поторопившись, не дождавшись звонка, давать неверную информацию и искажать смысл моих высказываний», — заявил прославленный биатлонист.

Напомним, что до этого в самой организации заявили, что в их аккаунт в Facebook был осуществлен несанкционированный вход, поэтому она не несет ответственности за все публикации, сделанные от ее имени 8 августа.

Ранне Белорусская ассоциация гимнастики на своей странице объяснила появление издевательского высказывания в адрес российских спортсменов.