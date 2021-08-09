Норвежский журналист опубликовал статью под названием «Россия смеется над наказанием»

Норвежский журналист Эстен Сетер опубликовал в издании Dagbladet статью, которая посвящена успеху российских спортсменов на Олимпийских играх – 2020 в Токио.

Материал вышел под названием: «Россия смеется над наказанием».

«В течение пяти лет после разоблачения олимпийского мошенничества, организованного российским государством, она была главным символом стремления мирового спорта покончить с этим обманом. Ничего удивительного, что в конечном итоге россиянам остается только посмеяться над международными санкциями.

Для многих представителей властей в России международный элитный спорт до сих пор представляет собой патриотическую войну, на которой все дозволено. В последнее десятилетие Россия постоянно нарушает правила международного спорта. Она обманывает соперников. Отчасти обман исходит напрямую от российского государства, а отчасти он косвенный, поскольку российские власти по политическим причинам отказываются покончить с национальным бескультурьем», — написал норвежец в статье.

«Какой эффект будет иметь успех российских олимпийцев на этой Играх-2020, мы пока не знаем. Мировая легкая атлетика с ее жесткой линией отмечает, что в России происходят внутренние улучшения. Остальным видам спорта, которые только потакают россиянам, придется дождаться будущих тестов на допинг. Результаты могут оказаться неприятными», — добавил журналист.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлилась до 8 августа. Соревнования прошли в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступала под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения звучал фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

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