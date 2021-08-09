Израильтянка, взявшая золото на ОИ-2020, рассказала о взаимоотношениях с Авериной

Израильская гимнастка Линой Ашрам, завоевавшая золото в финале индивидуального многоборья в художественной гимнастике на Олимпийских играх — 2020 в Токио, рассказала о взаимоотношениях с Диной Авериной, ставшей второй.

«Обычно мы с ней разговариваем, когда мы за кулисами, здороваемся. Я думаю, не следует смотреть на других, следует сосредоточиться на достижении, которое мы с Айелет Зуссман, моим тренером, принесли израильской команде.

Мы с ней не разговаривали после финала. Мы вообще не видели друг друга, потому что пошли на пресс-конференцию. Она села рядом со мной, и тогда начались вопросы. Я не сержусь на нее. В конце концов, она отреагировала так, как считала правильным для нее», — цитирует гимнастку Оlympics.sport5.co.il.

Российская гимнастка Дина Аверина взяла серебро в индивидуальном многоборье, набрав в сумме четырех видов 107,650 балла. Золото завоевала Ашрам (107,800), которая в последнем выступлении уронила ленту. Арина Аверина по итогам турнира заняла четвертое место (102,100).

После соревнований Дина и многие российские специалисты выразили несогласие с поставленными оценками, а Винер-Усманова назвала судейство позором и заявила, что на Играх-2020 у международной федерации художественной гимнастики было прямое задание прервать гегемонию России.

Ранее олимпийская чемпионка 1976 года в прыжках в воду, спортивная журналистка Елена Вайцеховская заступилась за Линой Ашрам, обошедшую Дину Аверину.