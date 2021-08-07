Россияне остались без медалей в прыжках в воду с вышки

Россияне Александр Бондарь и Виктор Минибаев не смогли завоевать медали Олимпиады в прыжках в воду с вышки.

Бондарь занял четвертое место, а Минибаев — пятое.

Победителем Олимпиады стал Юань Цао из Китая, второе место занял китаец Янь Цзянь, замкнул тройку сильнейших Томас Дейли из Великобритании.

Прыжки в воду. Олимпийские игры. Токио. Мужчины. Вышка. 10 м

1. Юань Цао (Китай) — 582,35.

2. Янь Цзянь (Китай) — 580,40.

3. Томас Дейли (Великобритания) — 548,25.

4. Александр Бондарь (Россия) — 514,50.

5. Виктор Минибаев (Россия) — 495,85.

На Олимпиаде в Токио российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Олимпиада стала самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

Ранее президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал выступление сборной по гребле на байдарках и каноэ на Олимпиаде в Токио.