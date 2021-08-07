Экс-игрок «Рубина» возглавит сборную Украины

Украинская ассоциация футбола (УАФ) подпишет контракт с Сергеем Ребровым в качестве главного тренера сборной Украины на два года, информирует Sport.ua.

Украинец будет тренером сборной в отборе на чемпионат мира — 2022 и чемпионат Европы — 2024. Соглашение может быть продлено еще на год после итогов отбора на Евро.

47-летний наставник уладил все вопросы со своим нынешним клубом — «Аль-Айном» из ОАЭ, которые препятствовали назначению в сборную. 9 августа на исполкоме УАФ Реброва представят новым главным тренером национальной команды.

Ребров играл за казанский «Рубин» в 2008—2009 годах, в составе клуба из Татарстана стал чемпионом России.

Ранее сообщалось, что бывший наставник петербургского «Зенита» Мирча Луческу является фаворитом на пост тренера сборной Украины.

1 августа сборную Украины покинул Андрей Шевченко. Под его руководством национальная команда выиграла 25 матчей, 13 раз сыграла вничью и потерпела 14 поражений.

На чемпионате Европы — 2020 сборная Украины дошла до четвертьфинала турнира, где проиграла команде Англии со счетом 0:4.