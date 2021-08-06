Сборная России — о допинге у бразильской волейболистки: возвращаемся обратно на Олимпиаду?

Генеральный менеджер женской сборной России по волейболу Любовь Соколова высказалась о том, что у игрока женской сборной Бразилии по волейболу Тандары Алвес Кайшеты был обнаружен допинг. Напомним, что женская сборная Бразилии в 1/2 финала Олимпийских игр — 2020 должна сыграть с Южной Кореей. Матч запланирован на 6 августа. В четвертьфинале бразильянки обыграли команду России со счетом 3-1.

«Жалко, что такое произошло с игроком. Мы сами только что узнали об этой новости. Мы уже улетели из Токио. В команде отреагировали на новость про Тандару шуткой: «Ну что, возвращаемся обратно на Олимпиаду?» Слава богу, это уже не наша проблема, пусть разбираются соответствующие органы в Бразилии. В любом случае должно быть какое-то наказание. Получается, что человек играл с положительной пробой все матчи на Олимпиаде. Какие-то меры должны быть приняты», — цитирует Соколову «Р-Спорт».

Ранее Национальный олимпийский комитет Бразилии объявил, что положительный тест был сдан 7 июля, когда бразильянки тренировались у себя на родине в Сакуареме. Отмечается, что 32-летняя Тандара уже покинула расположение команды.

На Олимпиаде в Токио российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Олимпиада стала самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.