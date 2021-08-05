В Польше прошел поединок в формате «трое против одного»

На турнире промоушена Elite Fighters в Польше прошел поединок в формате «три против одного». Об этом сообщает The Sun. Трое спортсменов победили одного бойца, у которого было прозвище Кунг-Фу Панда.

После окончания схватки соперники обнялись друг с другом с улыбкой на лице. Поединок продлился 14 секунд. Одиночка не смог ничего противопоставить трио бойцов. После начала первого раунда, троица повалила одиночного бойца на пол и начала наносить удары. После этого, рефери остановил бой.

Промоушен Elite Fighters был создан 20 января 2021 года в Жешуве, изначально предполагая, что транслироваться поединки будут не только в Польше, но и во всем мире.

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