Россия занимается пятое место по итогам 13-го дня Олимпиады

Боксер Бакши Батыргазиев завоевал золото в весе до 57 килограмм, Завур Угуев стал олимпийским чемпионом по вольной борьбе в весовой категории до 57 кг, Артур Найфонов победил узбека Джабраила Шабиева в схватке за третье место, а прыгунья Анжелика Сидорова стала серебряным призером Игр в Токио.

Таким образом, Россия занимает пятое место в медальном зачете Олимпийских игр — 2020, имея в активе 16 золотых, 22 серебряных и 20 бронзовых медалей. Китай лидирует в медальном зачете, завоевав 74 медали (34 золотые, 24 серебряные, 16 бронзовых). Вторую строчку занимает команда США (29-35-27). Тройку замыкает Япония (22-10-14).

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения звучит фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский в полуфинале олимпийского турнира обыграли Шерифа Юнусса и Ахмеда Тияна из Катара — 21:19, 21:17.