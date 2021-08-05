Легкоатлетка Тимановская рассказала, при каких условиях вернется в Белоруссию

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская рассказала, при каком условии вернется на родину. В настоящее время спортсменка находится в Вене.

«Я готова вернуться в Беларусь, когда там для меня будет безопасно», — приводит слова спортсменки «Р-Спорт».

На летних Олимпийских играх — 2020 Тимановская в Instagram раскритиковала решение белорусских тренеров, которые без ее ведома внесли ее в заявку на эстафету 4х400 метров. После спортсменка заявила, что ее сняли с забега и пытались насильно вернуть в Минск. Как сообщили в Национальном олимпийском комитете (НОК) Белоруссии, возвращение спортсменки на родину вызвано «эмоционально-психологическим состоянием».

Сама участница Игр призналась, что не намерена возвращаться в Белоруссию и боится возвращения в страну.

Исполнительный директор фонда спортивной солидарности Белоруссии Александр Опейкин считает, что на родине легкоатлетку могли посадить за критику в тюрьму.

Ранее Бывший нападающий ряда других клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Роман Людучин поделился мнением о белорусской легкоатлетке Кристине Тимановской.