В Белом доме отреагировали на скандал вокруг легкоатлетки Тимановской

Официальный представитель американской администрации Джен Псаки прокомментировала скандал вокруг белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской.

«Мы в курсе. Я должна проверить, была ли прямая помощь», — сказала Псаки на брифинге.

Напомним, на летних Олимпийских играх — 2020 Тимановская в Instagram раскритиковала решение белорусских тренеров, которые без ее ведома внесли ее в заявку на эстафету 4х400 метров. После спортсменка заявила, что ее сняли с забега и пытались насильно вернуть в Минск. Как сообщили в Национальном олимпийском комитете (НОК) Белоруссии, возвращение спортсменки на родину вызвано «эмоционально-психологическим состоянием».

Сама участница Игр призналась, что не намерена возвращаться в Белоруссию. Спортсменка обратилась за помощью к полиции аэропорта, после чего ее взяли под охрану.

Ранее вице-президент Союза легкой атлетики Польши Томаш Маевский прокомментировал возможность белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской выступать под флагом другой страны.

Если речь идет о выступлении в другой национальной сборной, то это вопрос трех лет спортивного карантина. Вообще согласие на смену сборной дает специальный международный орган (World Athletics Nationality Review Panel)», — сказал Маевский.