Российские «пляжники» вышли в полуфинал Олимпиады

Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский вышли в полуфинал Олимпиады по пляжному волейболу.

В четвертьфинальном поединке спортсмены из России обыграли немцев Юлиуса Толе и Клеменса Виклера. Встреча завершилась со счетом 2:0.

В полуфинале Красильников и Стояновский сыграют с победителем матча Шериф Юнуссе / Ахмед Тижан (Катар) — Паоло Николаи / Даниэле Лупо (Италия).

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Игры станут самыми масштабными по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

На Олимпиаде в Токио российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее российские синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко победили в соревнованиях дуэтов на Олимпийских играх в Токио. Таким образом, Ромашина стала первой в истории синхронного плавания шестикратной олимпийской чемпионкой.