Тренер сборной – о российском парусном спорте: последние 20 лет ничего не меняется

Уровень развития парусного спорта в России необходимо повышать, в нем уже 20 лет ничего не меняется, заявила РИА Новости главный тренер сборной России по парусному спорту Наталья Иванова. Так она высказалась о неудачном выступлении своих спортсменов на Олимпийских играх в Токио. Напомним, российские спортсмены не попали ни в одну из медальных гонок на Олимпиаде в Токио.

«Хочется повысить уровень развития парусного спорта в нашей стране. Все начинается не со сборной России, а с детских школ, массовости, системы подготовки, квалификации кадров. Хочется, чтобы наконец ситуация начала меняться. Последние 20 лет ничего не меняется. Мы приложили усилия, огромные усилия при подготовке к Играм, но хочется больше поддержки от федерации, чтобы шло развитие вида спорта.

Это и система соревнований, и, конечно, наш бюджет. В Токио у всех были намного большие бюджеты. Нам очень сложно бороться, но в в этих условиях ребята делали что могли. Пять лет они готовились, старались, боролись. Надо делать выводы и идти вперед. Только если улучшить некоторые вещи глобально, можно будет говорить о результатах», - приводит слова Ивановой «Р-Спорт».

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения звучит фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

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