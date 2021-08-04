Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Олимпиада 2020 Медальный зачет #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
У женщины из Португалии после родов в подмышке выросла грудь 10:11
МИД Украины опроверг «диалог на повышенных тонах» на встрече Байдена... 10:07
Россия продала за рубеж рекордное количество вакцин с января 2021 года 10:06
Глава Blizzard ушел с поста после скандала с домогательствами 09:54
МИД Польши: Тимановская находится под опекой польской дипломатической службы 09:54
Шойгу оценил предложение возглавить федеральную часть списка «Единой России» 09:54
Производители попросили Мишустина ужесточить правила продажи медицинских масок 09:50
Игроки «Ростова» приехали домой к Карпину и устроили церемонию прощания 09:45
Австралийские ученые обнаружили новое средство от коронавируса 09:40
Врачи запретили МакSим ходить 09:34
Бесплатная ставка 1000 р.
Олимпиада 2020

Тренер сборной – о российском парусном спорте: последние 20 лет ничего не меняется

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Reuters

Уровень развития парусного спорта в России необходимо повышать, в нем уже 20 лет ничего не меняется, заявила РИА Новости главный тренер сборной России по парусному спорту Наталья Иванова. Так она высказалась о неудачном выступлении своих спортсменов на Олимпийских играх в Токио. Напомним, российские спортсмены не попали ни в одну из медальных гонок на Олимпиаде в Токио.

«Хочется повысить уровень развития парусного спорта в нашей стране. Все начинается не со сборной России, а с детских школ, массовости, системы подготовки, квалификации кадров. Хочется, чтобы наконец ситуация начала меняться. Последние 20 лет ничего не меняется. Мы приложили усилия, огромные усилия при подготовке к Играм, но хочется больше поддержки от федерации, чтобы шло развитие вида спорта.

Это и система соревнований, и, конечно, наш бюджет. В Токио у всех были намного большие бюджеты. Нам очень сложно бороться, но в в этих условиях ребята делали что могли. Пять лет они готовились, старались, боролись. Надо делать выводы и идти вперед. Только если улучшить некоторые вещи глобально, можно будет говорить о результатах», - приводит слова Ивановой «Р-Спорт».

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения звучит фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее стало известно, что белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская в четверг проведет пресс-конференцию в Варшаве.

Все новости на тему:
Олимпиада 2020
Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
Угнали асфальт. Что известно о захвате танкера в Оманском заливе
В Великобритании сообщили, что захватчики покинули танкер в Оманском заливе
Поесть рапанов. Зеленского позвали в Крым туристом
В Крыму назвали условия для визита Зеленского
Скандал в борьбе! Армянин ударил головой азербайджанца: 12-й день Олимпиады. LIVE
Гусейнов выиграл бронзовую медаль ОИ-2020
Врачи запретили МакSим ходить
МИД Австрии подтвердил, что белорусская легкоатлетка Тимановская летит в Вену
Шойгу заявил, что Минобороны могло потерять триллионы рублей из-за коронавируса
Глава ЕК: для одобрения «Спутника V» в ЕС не хватает данных
Новости и материалы
У женщины из Португалии после родов в подмышке выросла грудь
МИД Украины опроверг «диалог на повышенных тонах» на встрече Байдена и Зеленского
Россия продала за рубеж рекордное количество вакцин с января 2021 года
Глава Blizzard ушел с поста после скандала с домогательствами
МИД Польши: Тимановская находится под опекой польской дипломатической службы
Шойгу оценил предложение возглавить федеральную часть списка «Единой России»
Производители попросили Мишустина ужесточить правила продажи медицинских масок
Игроки «Ростова» приехали домой к Карпину и устроили церемонию прощания
Австралийские ученые обнаружили новое средство от коронавируса
Стало известно, с кем сыграют российские гандболистки в полуфинале Олимпиады-2020
Захватчики покинули танкер в Оманском заливе
Гидрометцентр предупредил россиян о наступлении 43-градусной жары
Военные из России и Узбекистана провели маневры на границе с Афганистаном
Эксперт назвал нынешний курс рубля справедливым
Легкоатлетка Тимановская проведет пресс-конференцию в Варшаве
МИД Афганистана заявил о ликвидации «Талибаном*» более 3 тысяч человек за последние месяцы
NI: Россия накажет Украину после запуска «Северного потока — 2»
В Госдуме попросили армянского борца уточнить слова о России
Все новости
«Газпром» остановил закачку газа в европейские хранилища
«Газпром» сократил поставки в Европу из-за дефицита голубого топлива в России
«Отношения разорвала не Москва». Кто в Грузии выступает за диалог с Россией
Политолог назвал «бессмысленным» открытое письмо Путину грузинских политиков
Водители объявили бойкот ресторанам в центре Москвы
Рестораторы отвергли претензии автомобилистов из-за столиков на парковках
«Наказание для Украины»: как «Северный поток — 2» повлияет на Европу
NI назвал «многочисленные» преимущества России от запуска СП-2
«Огромное количество нарушений»: почему мошенников тянет к «ковидным закупкам»
За год уровень коррупции в сфере «ковидных» госзакупок может вырасти на 30%
Литва заявила об увеличении потока нелегалов из Белоруссии в десятки раз
МИД Литвы сообщил о наличии россиян среди проникающих из Белоруссии мигрантов
Британские СМИ сообщили о возможном захвате танкера у побережья ОАЭ
Иранские военные могут быть причастны к захвату судна в Оманском заливе
«Оскорбило меня как женщину»: юрист Троицкая — об иске против Собчак за вопрос о «панели»
Что грозит Ксении Собчак за провокационный вопрос
Вирусологи рассказали о количестве заболевших коронавирусом после вакцинации
В «Векторе» заявили, что менее 1% привитых от COVID-19 заболели после полного курса
Что известно о первой иностранной вакцине, которая будет применяться в России
Фармэксперт предрек китайской вакцине «Конвидеция» популярность на российском рынке
Новый тренд: гоблины на пике моды
На Западе растут продажи вещей с изображением змей, улиток, лягушек и червей
Псковский избирком снял с выборов лидера регионального отделения «Яблока»
Лев Шлосберг признан причастным к деятельности экстремистской организации
Из актрисы в герцогиню: Меган Маркл — 40
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях