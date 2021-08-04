Украина впервые в истории не завоевала ни одного золота в спортивной гимнастике на ОИ

Национальная сборная Украины первый раз в своей истории не завоевала ни одной золотой медали на Олимпийских играх — 2020 в спортивной гимнастике.

Последний из украинских гимнастов Петр Пахнюк 3 августа завершил свои выступления на Играх. Он оказался седьмым в упражнениях на брусьях.

В медальном зачете Олимпиады Украина занимает 61 место. В ее активе одна серебряная и шесть бронзовых медалей.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения звучит фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что сборная России по спортивной гимнастике стала второй в медальном зачете Олимпийских игр — 2020 в Токио по итогам выступлений в своем виде спорта.

Российские спортсмены завоевали две золотые, две серебряные и четыре бронзовые награды. Первое место заняла команда Китая, у которой три золота, три серебра и две бронзы. Третьими стали американцы (2-2-2).