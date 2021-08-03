Пиняев высказался о возможном переходе в «Манчестер Юнайтед»

Футболист команды Российской премьер-лиги (РПЛ) «Крылья Советов» Сергей Пиняев высказался о возможной переходе в клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед», передает «Чемпионат.com».

«До 18 лет я не могу никуда уехать. Конечно, есть желание и амбиции поиграть в Европе. Чем раньше уезжать — тем лучше. Однако я прекрасно понимаю, что в 18 лет вряд ли смогу это сделать. За эти два года все может кардинально измениться как в лучшую, так и в худшую сторону», — сказал Пиняев.

Пиняев в 2018 году, находясь на стажировке в академии «Манчестер Юнайтед», сумел оформить пента-трик в ворота итальянского клуба «Бари» по ходу одного из товарищеских поединков.

По результатам 2020 года россиянин вошел в топ-10 самых перспективных футболистов мира 2004 года рождения.

Ранее Пиняев отреагировал на информацию о том, что им интересуется каталонская «Барселона».