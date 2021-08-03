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Футболисты «Ростова» приехали к дому Карпина, чтобы попрощаться с тренером

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Сергей Пивоваров/РИА «Новости»

Футболисты «Ростова» приехали к дому Валерия Карпина, который 2 августа покинул пост наставника желто-синих.

Игроки зажгли файеры возле дома специалиста, а затем вручили Карпину торт с его изображением.

«Мы вас любим, Георгич! Приехали к тренеру в гости, он даже не ожидал такого сюрприза», — говорится в описании видео, опубликованном в Instagram «Ростова».

Напомним, 23 июля Российский футбольный союз (РФС) объявил о подписании соглашения с Карпиным до 31 декабря 2021 года, при этом предполагалось, что он будет совмещать должности в «Ростове» и национальной команде.

2 августа Карпин объявил о том, что покидает «Ростов» и сосредоточится на работе с национальной командой.

«Так будет лучше для всех – и для «Ростова», и для сборной России. Хватило одной недели, чтобы понять: я взял на себя серьезную ответственность, тяжелую ношу. Если не могу посвятить команде все свои силы, мысли, время – это риск нанести вред», — сказал Карпин официальному сайту «Ростова».

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Футбол. Чемпионат России
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