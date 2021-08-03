Россия занимает пятое место в медальном зачет ОИ по итогам 11 дня соревнований

Российская сборная занимает пятое место в медальном зачет Олимпиады по итогам 11 дня соревнований.

3 августа в греко-римской борьбе Муса Евлоев выиграл золото Игр, а гимнаст Никита Нагорный стал бронзовым призером в упражнении на перекладине.

Мужская сборная России по волейболу вышла в 1/2 финала, обыграв Канаду (3:0), а ватерполистки пробились в полуфинал, победив Австралию (9:8).

В активе россиян 13 золотых, 21 серебряная и 18 бронзовых наград.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения звучит фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее Российский борец греко-римского стиля Муса Евлоев завоевал золотую медаль в весовой категории до 97 кг на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио. В финале турнира россиянин победил представителя Армении Артура Алексаняна со счетом 5:1.