Сборная России потеряла одну позицию в медальном зачете Олимпиады

Сборная России опустилась на шестую строчку в медальном зачете летних Олимпийских игр — 2020 в Токио.

Российскую команду обогнала Великобритания благодаря победе Джайлса Скотта, выступающего в парусном спорте в классе «Финн».

Теперь в активе британцев 13 золотых, 12 серебряных и 12 бронзовых медалей. У России, занимающей шестое место, 12 золотых, 21 серебряная и 17 бронзовых наград.

Лидирует в медальном зачете Китай (29-18-16).

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию 11-го соревновательного дня.

Ранее сообщалось, что 3 августа на летней Олимпиаде-2020 в Токио будут разыграны 28 комплектов медалей в девяти видах спорта.