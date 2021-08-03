Российский боксер призвал отстранить судью от работы на Олимпиаде

Российский боксер Муслим Гаджимагомедов раскритиковал одного из судей победного поединка против новозеландца Дэвида Ньику в весовой категории до 91 кг на Олимпийских играх — 2020 в Токио.

Спортсмен остался недоволен тем, что аргентинский судья отдал его оппоненту все три раунда.

«Видимо, в телефоне он смотрел другой поединок. Таких арбитров нужно отстранять от работы, дисквалифицировать. Только так бокс станет более честным. По ходу боя понимал, что я впереди по очкам», — приводит слова Гаджимагомедова пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР) в Telegram.

Боксер проведет финальный поединок 6 августа против победителя боя Абнер Тейшейра (Бразилия) — Хулио ла Крус (Куба).

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что российскому боксеру на Олимпиаде в Токио разрешили выйти на бой под песню про Дагестан.