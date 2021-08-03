Белорусская спортсменка сообщила о «странном» поведении Тимановской в Токио

Белорусская легкоатлетка Анастасия Мирончик-Иванова рассказала о замкнутом поведении соотечественницы Кристины Тимановской, которую хотели депортировать на родину из Токио.

«Она явно нервничала. Не вышла на собрание, когда пришел главный тренер Юрий Моисевич. Там присутствовали все, даже те, кому в тот день предстояло выступать. Тогда люди начали понимать, что происходит нечто странное. Почему Кристине стыдно выйти на командное мероприятие и посмотреть в глаза коллегам, наставнику?

Также вспоминается награждение золотой медалью Ивана Литвиновича. Тимановская тоже всех сторонилась, встала где-то сзади. Ребята радовались, а она замкнулась в себе. По поведению Кристины чувствовалось, что она испытывает некий стресс и волнуется», — приводит слова Мирончик-Ивановой RT.

Напомним, Тимановская в Instagram раскритиковала решение белорусских тренеров, которые без ее ведома внесли девушки в заявку на эстафету 4х400 метров. После она заявила, что ее сняли с забега и пытались насильно вернуть в Минск. Участница Игр также призналась, что не намерена возвращаться в Белоруссию.

Спортсменка обратилась за помощью к полиции аэропорта, после чего ее взяли под охрану. Тимановская получила польскую визу и намерена попросить в этой стране политического убежища. Сейчас она находится на территории польского посольства в Токио.

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил запрос белорусской бегуньи на отмену решения Национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси отстранить ее от Олимпиады в Токио.

Ранее МИД Франции заявил, что Европа готова предоставить политическое убежище белорусской спортсменке Кристине Тимановской.