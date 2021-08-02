Первая транс-женщина в истории Игр рассказала о своем выступлении в Токио

Тяжелоатлетка Лорел Хаббард из Новой Зеландии поделилась эмоциями от выступления на Олимпийских играх – 2020 в Токио. Хаббард стала первой в истории транс-женщиной, выступающей на Олимпиаде. Новозеландка 2 августа стартовала в турнире по тяжелой атлетике.

«Я сама с трудом понимаю свои ощущения. Возбуждение от осознания самого факта участия в Олимпийских играх просто переполняет. Я буквально чувствовала бегущий по телу ток. Кажется, поэтому и перегорела», — приводит слова Хаббард сайт «Матч ТВ».

Хаббард сегодня завершила свое выступление на олимпийском турнире в Японии. Спортсменка не смогла выполнить ни одной успешной попытки в рывке в квалификации. В первом подходе она не взяла вес в 120 кг, потом неудачно дважды пыталась поднять 125 кг. Таким образом новозеландка не вышла в финал олимпийского турнира.

Ранее сообщалось, что первая транс-женщина в истории Игр не смогла выиграть медаль.