Первая транс-женщина в истории Игр не смогла выиграть медаль

Первая в истории Олимпийского движения транс-женщина Лорел Хаббард из Новой Зеландии завершила свое выступление на турнире в Токио.

Спортсменка не смогла выполнить ни одной успешной попытки в рывке в квалификации. В первом подходе она не взяла вес в 120 кг, потом неудачно дважды пыталась поднять 125 кг. Таким образом новозеландка не вышла в финал олимпийского турнира.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию десятого дня соревнований.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования пройдут в Токио. Игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса они были перенесены на год. Организаторы соревнований приняли решение провести Олимпиаду без иностранных болельщиков, граждан Японии также не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.

Ранее сообщалось, что в Международном олимпийском комитете (МОК) хотят найти баланс между положениями о безопасности, инклюзивности и справедливости. В частности, организация даст отдельные рекомендации отдельным спортивным федерациям, которые будут осуществлять допуск спортсменов по своему усмотрению.