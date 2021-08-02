Белорусская легкоатлетка Тимановская прибыла в посольство Польши в Токио

Белорусская спортсменка Кристина Тимановская прибыла в посольство Польши в Токио, сообщает телеканал Sky Sports.

«Белорусская олимпийская бегунья Тимановская прибыла в польское посольство в Токио после того, как отказалась садиться на рейс в Минск», — говорится в заявлении телеканала.

На летних Олимпийских играх — 2020 Тимановская в Instagram раскритиковала решение белорусских тренеров, которые без ее ведома внесли девушки в заявку на эстафету 4х400 метров. После она заявила, что ее сняли с забега и пытались насильно вернуть в Минск. Участница Игр также призналась, что не намерена возвращаться в Белоруссию.

Спортсменка обратилась за помощью к полиции аэропорта, после чего ее взяли под охрану. По словам властей Японии, легкоатлетка в настоящее время находится в безопасности.

Исполнительный директор фонда спортивной солидарности Белоруссии Александр Опейкин считает, что на родине легкоатлетку могут посадить за критику в тюрьму.

В Национальном олимпийском комитете (НОК) Белоруссии заявили, что Тимановская прекращает участие в Играх «по заключению врачей, в связи с эмоционально-психологическим состоянием».

Ранее сообщалось, что муж легкоатлетки покинул Белоруссию и уехал в Киев.