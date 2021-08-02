Экс-кандидат в президенты Белоруссии Тихановская поддержала депортируемую с ОИ белоруску

Кандидат в президенты Белоруссии на выборах 2020 года Светлана Тихановская прокомментировала скандал вокруг белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской на Олимпийских играх в Токио.

«Кристина Тимановская – не просто легкоатлетка, которую режим попытался похитить и насильно увезти из Токио в Беларусь. Кристина Тимановская – это доказательство того, что любой белорусский спортсмен, отправленный на Олимпиаду, может стать заложником, если найдёт в себе смелость заговорить. Ни один белорус, который покинул границы Беларуси, не находится в безопасности, потому что его могут попытаться похитить, как Кристину Тимановскую», — написала Тихановская в своем Telegram-канале.

Тихановская заявила, что предложит ввести в санкционные списки всех причастных к данному инциденту. Также политик настаивает, что белорусские спортсмены — гордсть страны, а не собственность режима.

Напомним, белорусская делегация сняла спортсменку со всех олимпийских соревнований в Токио и попыталась насильно отправить в Минск за то, что та раскритиковала спортивных чиновников своей страны. Позже СМИ сообщили, что японцы не позволили посадить Тимановскую на рейс и увезли ее в безопасное место.

Ранее председатель государственного медиахолдинга «Белтелерадиокомпания» Иван Эйсмонт прокомментировал скандал вокруг белорусской легкоатлетки.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.