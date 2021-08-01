Чехия готова помочь белорусской легкоатлетке, отстраненной от Игр

Чехия предложила визу белорусской легкоатлетке Кристине Тимановской, чтобы она могла попросить о международной защите, сообщил в Twitter глава МИД республики Якуб Кулганек.

«Ситуацию вокруг белорусской спортсменки Кристины Тимановской я считаю скандальной. Чехия готова ей помочь. По договоренности с (премьером) Андреем Бабишем и (главой МВД) Яном Гамачеком предлагаем ей визу к вступлению на нашу территорию, чтобы она могла у нас обратиться за международной защитой. Наше посольство в Токио также готово ей помочь», — написал министр.

Ранее сообщалось, что белорусская делегация сняла спортсменку со всех олимпийских соревнований в Токио и попыталась насильно отправить в Минск за то, что та раскритиковала спортивных чиновников своей страны. Позже СМИ сообщили, что японцы не позволили посадить Тимановскую на рейс и увезли ее в безопасное место.

Ранее исполнительный директор фонда спортивной солидарности Белоруссии Александр Опейкин рассказал, как попытка депортации из Токио легкоатлетки Кристины Тимановской скажется на общем настрое национальной сборной.