Оргкомитет Олимпиады расследует алкогольную вечеринку в олимпийской деревне

Оргкомитет Олимпийских игр — 2020 в Токио расследует алкогольную вечеринку с участием спортсменов, прошедшую в олимпийской деревне на открытом воздухе с нарушением правил, направленных на ограничение распространения COVID-19 на соревнованиях, сообщает РИА «Новости».

Исполнительный директор оргкомитета Олимпиады Тосиро Муто рассказал, что несколько спортсменов и официальных лиц употребляли алкоголь в парке деревни 30 июля поздно вечером.

Перед стартом Олимпийских игр спортсмены были предупреждены, что употребление алкоголя в группах и ряд других нарушений противовирусных мер могут повлечь удаление из деревни и лишение олимпийских аккредитаций. Ранее двое грузинских дзюдоистов, ставших серебряными призерами Олимпиады, лишились аккредитаций из-за туристической поездки за пределы олимпийской деревни.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Олимпиада стала самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.