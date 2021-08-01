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Олимпиада 2020

На Олимпиаде побит рекорд украинки Кравец в тройном прыжке

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Global Look Press

Представительница Венесуэлы Юлимар Рохас завоевала золото в тройном прыжке на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио.

Спортсменка показала результат 15 метров 67 сантиметров, установив мировой рекорд. Второй стала португальская легкоатлетка Патрисия Мамона (15,01). Бронзу взяла испанка Ана Пелетейро (14,87).

Предыдущий рекорд был установлен украинкой Инессой Кравец на чемпионате мира 1995 года — 15,50.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию девятого дня соревнований.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Организаторы соревнований приняли решение провести Олимпиаду без иностранных болельщиков, граждан Японии также не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.

Из-за пандемии коронавируса организаторы соревнований строго ограничили перемещение спортсменов. Им разрешено передвигаться только на специально арендованном транспорте лишь между местом своего размещения и спортивными объектами.

Олимпиада стала самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

Ранее сообщалось, что российская прыгунья в длину Дарья Клишина покинула олимпийский стадион в Токио на коляске из-за травмы.

Олимпиада-2020. Легкая атлетика
Женщины. Тройной прыжок
1. Юлимар Рохас (Венесуэла) — 15,67 (мировой рекорд).
2. Патрисия Мамона (Португалия) — 15,01.
3. Ана Пелетейро (Испания) — 14,87.

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Олимпиада 2020
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