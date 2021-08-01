Белорусскую легкоатлетку насильно вывозят из Токио

Белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую насильно вывозят из Токио, сообщает Белорусский фонд спортивной солидарности в Telegram.

«Представители белорусской нацкоманды депортируют легкоатлетку, ей срочно купили билет на самолет, теперь везут с вещами в аэропорт. Завтра у нее должен был состояться старт на 200 метров, представители сборной ее не допускают и отправляют в Минск», — говорится в сообщении.

Ранее спортсменка раскритиковала белорусских чиновников за изменения в составе команды на дистанции 4х400 метров на летних Олимпийских играх.

«Я только что узнала новость о том, что на Олимпиаде я буду бежать еще и третий вид – эстафету 4 по 400 метров. Оказывается, что наше руководство все за нас решило. Но почему мы должны отвечать за эти косяки? Почему я должна эти проблемы решать? При этом я пишу начальнику команды, а он мне не отвечает», — заявила легкоатлетка.

Ранее сообщалось, что белорусский прыгун на батуте Иван Литвинович завоевал золотую медаль на Олимпиаде в Токио после слов президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что спортсменам, которые не завоюют награды, в страну лучше не возвращаться.