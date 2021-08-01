Нагорный остался без олимпийской медали в вольных упражнениях

Российский гимнаст Никита Нагорный остался без медали в вольных упражнениях на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио.

Победитель в командном многоборье набрал 13,066 балла и расположился на седьмой строчке. Золото завоевал представитель Израиля Артем Долгопят (14,933). Второе место занял испанец Райдерлей Сапата (14,933). Бронзовым призером стал китаец Жотэн Сяо (14,766).

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревнований по спортивной гимнастике.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее Нагорный попросил прощения за бронзовую медаль, которую он завоевал в личном многоборье на Олимпийских играх — 2020 в Токио. За шесть видов россиянин получил 88,031 балла. Золото завоевал японец Даики Хасимото (88,465). Вторым стал представитель Китая Жотэн Сяо (88,065).

Олимпиада-2020. Спортивная гимнастика

Мужчины. Вольные упражнения. Финал

1. Артем Долгопят (Израиль) — 14,933

2. Райдерлей Сапата (Испания) — 14,933

3. Сяо Жуотен (Китай) — 14,766...

7. Никита Нагорный (Россия) — 13,066