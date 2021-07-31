Спортсмены из США устроили акцию против своего партнера, обвиняемого в домогательствах

Американские шпажисты Джейк Хойл, Кертис Макдоулд и Яйссер Рамирес провели акцию против партнера по сборной Алена Хаджича во время командного турнира на Олимпиаде в Токио. Об этом сообщает «Чемпионат». Американцы вышли на матч 1/8 финала против Японии в розовых масках. Хаджич, который не подозревал о планах партнеров, надел черную маску.

Протест связан с обвинениями Хаджича в сексуальных домогательствах. В мае три девушки сообщили о сексуальных домогательствах со стороны спортсмена в период с 2013 по 2015 год. Сам Хаджич отрицал обвинения в свою сторону. В июне американец был временно отстранен от сборной.

Ранее стало известно, что Ален Хаджич, обвиняемый в сексуальных домогательствах, проиграл апелляцию о переезде в Олимпийскую деревню за день до открытия Игр в Токио.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа.

Игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса они были перенесены на год. Организаторы соревнований приняли решение провести Олимпиаду без иностранных болельщиков, граждан Японии также не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.