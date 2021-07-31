В Латвии устроили парад в честь баскетболистов 3x3, победивших Россию на Олимпиаде

В Латвии устроили парад в честь сборной по баскетболу 3х3, завоевавшей золотые медали Олимпийских игр в Токио. Баскетболисты проехали в специальном пикапе-кабриолете, а вдоль шоссе их приветствовали болельщики.

Россияне проиграли Латвии в финале Игр со счетом 18:21.

Напомним, Россия в полуфинале разгромила победителя группового этапа Сербию (21:10) и вышла в финал. Это поражение стало первым для сербской сборной на турнире.

Бронзовые медали завоевали сербы, которые в матче за третье место обыграли Бельгию со счетом 21:10.

Баскетбол 3x3 в 2021 году дебютировал на Олимпийских играх.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее стрелок из Сан-Марино Джанмарко Берти, завоевавший серебро в стендовой стрельбе на Олимпиаде-2020, признался, его основная профессия — юрист, а стрельбой занимается лишь в свободное время.