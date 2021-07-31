В Латвии устроили парад в честь баскетболистов 3x3, победивших Россию на Олимпиаде

В Латвии устроили парад в честь сборной по баскетболу 3х3, завоевавшей золотые медали Олимпийских игр в Токио. Баскетболисты проехали в специальном пикапе-кабриолете, а вдоль шоссе их приветствовали болельщики.
Россияне проиграли Латвии в финале Игр со счетом 18:21.
Напомним, Россия в полуфинале разгромила победителя группового этапа Сербию (21:10) и вышла в финал. Это поражение стало первым для сербской сборной на турнире.
Бронзовые медали завоевали сербы, которые в матче за третье место обыграли Бельгию со счетом 21:10.
Баскетбол 3x3 в 2021 году дебютировал на Олимпийских играх.
Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.
Ранее стрелок из Сан-Марино Джанмарко Берти, завоевавший серебро в стендовой стрельбе на Олимпиаде-2020, признался, его основная профессия — юрист, а стрельбой занимается лишь в свободное время.
���� Piedāvājam vēlreiz atskatīties uz mūsu olimpisko čempionu braucienu no @riga_airport līdz @LatvijasTV, kura laikā zelta medaļniekus 3x3 basketbolā ar sarkanbaltsarkanajiem karogiem un gavilēm sveica līdzjutēji! pic.twitter.com/aNb8w2bb65— LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) July 31, 2021